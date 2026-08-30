Капрала Джо Бауэрса Пентагон выбирает для участия в сверхсекретной программе по гибернации людей. Проведя в спячке пятьсот лет, он пробуждается и попадает в цивилизацию, где интеллектуальный уровень людей намного ниже того, которым обладает он. В итоге, Джо оказывается самым умным человеком на планете. Идею фильма режиссёру и автору сценария Майку Джаджу подсказал случай в «Диснейленде», куда он однажды отправился с семьей, и где увидел двух дерущихся мамаш, у каждой из которых была при себе коляска с ребёнком. Он тогда подумал, как будет ужасно, если вот таким и станет будущее. Начало сеанса в 13-00, вход свободный, после просмотра будет обсуждение фильма.