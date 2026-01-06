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Let it snow

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Новый год! Рождество! Кто же не ждет с нетерпением этих праздничных дней? А приходит волшебство вместе со звуками любимых новогодних и рождественских мелодий. Программа Let it snow посвящена именно им и называется в честь одной из самых известных песен. В программу вошли как песни из любимых мультфильмов, так и «уютная» рождественская музыка. В исполнении известных нижегородских музыкантов — пианиста Михаила Зайденберга и певицы Оксаны Корж прозвучат и знакомая с детства «Ёлочка», и «Колыбельная медведицы», и сказочный вальс Белоснежки из легендарного мультфильма, и конечно же обязательные зимой Jingle bells и Let it Snow. В этот вечер зрители смогут стать непосредственными участниками программы, спеть знакомые и песни и вспомнить любимые мелодии. А в качестве рождественских сказок музыковед Светлана Барбашева расскажет увлекательные истории о каждой из песен.

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