Новый год! Рождество! Кто же не ждет с нетерпением этих праздничных дней? А приходит волшебство вместе со звуками любимых новогодних и рождественских мелодий. Программа Let it snow посвящена именно им и называется в честь одной из самых известных песен. В программу вошли как песни из любимых мультфильмов, так и «уютная» рождественская музыка. В исполнении известных нижегородских музыкантов — пианиста Михаила Зайденберга и певицы Оксаны Корж прозвучат и знакомая с детства «Ёлочка», и «Колыбельная медведицы», и сказочный вальс Белоснежки из легендарного мультфильма, и конечно же обязательные зимой Jingle bells и Let it Snow. В этот вечер зрители смогут стать непосредственными участниками программы, спеть знакомые и песни и вспомнить любимые мелодии. А в качестве рождественских сказок музыковед Светлана Барбашева расскажет увлекательные истории о каждой из песен.