Цикл лекций Риммы Газе по истории искусства. Расписание (каждый вторник в марте): 04 марта — Опасные женщины 11 марта — Василий Кандинский 18 марта — Пит Мондриан 25 марта — Школа Баухаус Как художники-новаторы меняли визуальный язык XX века? Кто стоял у истоков абстрактной живописи? Как цвет может звучать, а линии, фигуры и плоскости — образовывать настоящую гармонию? Что получится, если соединить искусство, дизайн и архитектуру? И что мы знаем о коварных и опасных женщинах, чье изображения мы встречаем в залах всех музеев мира? Узнаешь на лекциях Риммы Газе.