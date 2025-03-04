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Лекции по истории искусства Риммы Газе

Кинофактура
Варварская улица, 32

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Завершение:

от 675₽ до 800₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Цикл лекций Риммы Газе по истории искусства. Расписание (каждый вторник в марте): 04 марта — Опасные женщины 11 марта — Василий Кандинский 18 марта — Пит Мондриан 25 марта — Школа Баухаус Как художники-новаторы меняли визуальный язык XX века? Кто стоял у истоков абстрактной живописи? Как цвет может звучать, а линии, фигуры и плоскости — образовывать настоящую гармонию? Что получится, если соединить искусство, дизайн и архитектуру? И что мы знаем о коварных и опасных женщинах, чье изображения мы встречаем в залах всех музеев мира? Узнаешь на лекциях Риммы Газе.

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