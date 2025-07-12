Кружение
улица Красная Слобода, 9
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от 400₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Вечер мечтательной музыки на экваторе лета. Луговые Мари (Йошкар-Ола), Ночная Игротека, Silent Run — DreamGaze, Quivis — спокенворд/абстрактный хип-хоп. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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