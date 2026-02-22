Крутое название Гига 2
улица Красная Слобода, 9
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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Продолжение питерской катавасии. Лайнап: north migration (мск) 4444 metapunx (СПб) И не менее крутой саппорт! incoil. old guard is dead верните рекса Стоимость: 500 — с репостом до 21.02/ 700 без внимания к гигу Пост: https://vk.com/event235355028?w=wall-235355028_1
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