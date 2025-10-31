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Конец солнечных дней
улица Красная Слобода, 9
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от 1100₽ до 2200₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Презентация нового альбома. Звенящая тишина, слом и сборка себя заново. Когда всё рушится, остаётся только звук. нет ответа, но есть честность. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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