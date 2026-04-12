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Киты и Звезды: Весенний концерт

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Это погружение в мир невероятных звуковых и визуальных взаимодействий. «Киты и Звезды» — это музыкальный мир, где электроакустика встречается со свободной импровизацией, а жанры переплетаются в ярком танце, рождая неповторимое звучание: от нордического пост-джаза и импрессионизма до современного минимализма. Они не следуют американским канонам, а создают свой собственный музыкальный язык, сотканный из русской мелодики, европейской эстетики и абсолютной свободы формы.

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