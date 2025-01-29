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Киноразбор «Окраина»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

«Окраина — это начало мира, а не его конец», — Иосиф Бродский. Рассерженные мужики, у которых отняли землю, отправляются в поисках правды и справедливости с далекой окраины в столицу. Эту картину, ставшую событием второй половины 1990-х, Пётр Луцик (сейчас всё чаще пишут «Луцык») снял как режиссёр уже после смерти своего незаменимого соавтора… Почему «Окраина» породила острые споры в российской кинопрессе, доходившие, с одной стороны, до присвоения титула «фильм народного сопротивления», а с другой - до требований запретить картину? Как всё это понимать, Луцик серьёзен или издевается? Что это: стёб или «призыв к топору», пародия или народное кино, провокация или новая мифология? И почему, глядя на этот «опус синефила», зрители при виде экранных «ужасов» непрерывно хохочут? Регистрация обязательна.

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