«Окраина — это начало мира, а не его конец», — Иосиф Бродский. Рассерженные мужики, у которых отняли землю, отправляются в поисках правды и справедливости с далекой окраины в столицу. Эту картину, ставшую событием второй половины 1990-х, Пётр Луцик (сейчас всё чаще пишут «Луцык») снял как режиссёр уже после смерти своего незаменимого соавтора… Почему «Окраина» породила острые споры в российской кинопрессе, доходившие, с одной стороны, до присвоения титула «фильм народного сопротивления», а с другой - до требований запретить картину? Как всё это понимать, Луцик серьёзен или издевается? Что это: стёб или «призыв к топору», пародия или народное кино, провокация или новая мифология? И почему, глядя на этот «опус синефила», зрители при виде экранных «ужасов» непрерывно хохочут? Регистрация обязательна.