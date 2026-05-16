Окунёшься в быт прошлого и на примере жителей городской окраины XIX–XX веков и изучишь непрезентабельную сторону жизни. Сто лет назад за красивыми фасадами жили люди, чья повседневность сейчас поражает. Обычно на экскурсиях все привыкли видеть «парадное» лицо города. Но что, если заглянуть за оборотную сторону, в его изнанок? Прогуляешься по Трехсвятскому кварталу, посетишь городскую усадьбу и поговоришь о частной жизни небогатых людей: как умирали, где хоронили, как жили в дешёвых доходных домах. Познакомишься обитателями окраины — от шулера до дамы древнейшей профессии. Узнаешь, что из себя представляли городские бани до революции? Как работала канализация и что делали с мусором?