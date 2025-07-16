Лекция и арт-практика в саду: будешь создавать коллажи на тему района. Юлианна Кулугур и гости представляют краеведческие и визуальные материалы, а участники создают свои работы — лучшие попадут на выставку. Интерактив и творчество для всех от 12 до 99 лет. Регистрация обязательна.