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Коллажные истории
ул.Короленко, 17
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Лекция и арт-практика в саду: будешь создавать коллажи на тему района. Юлианна Кулугур и гости представляют краеведческие и визуальные материалы, а участники создают свои работы — лучшие попадут на выставку. Интерактив и творчество для всех от 12 до 99 лет. Регистрация обязательна.
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