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Найденное: выставка и променад

Заповедные Кварталы
улица Короленко, 18

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300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Путешествие по многослойному пространству памяти, где голос рассказчика ведет по комнатам исторической усадьбы Короленко, 18. Что тебя ждёт: — Сокровенное путешествие во времени — 14 подлинных предметов из жизни обитателей квартала, каждый из которых становится окном в мир прошлого через пронзительные аудиоистории. — Поэтичное погружение в прошлое — выставка, где реальные воспоминания переплетаются с художественным вымыслом, а голос рассказчика ведёт сквозь комнаты, наполненные фантомами прежней жизни. — Осязаемая история — шанс увидеть дом 1894 года в момент его метаморфозы: после реставрации, но с сохранённой аурой прожитых лет, где трещины на стенах и следы обоев становятся частью экспозиции. — Археология памяти — ты пройдёшь сквозь невидимые слои времени, где каждый артефакт хранит в себе эмоциональную связь с прошлым. Продолжительность: 50 минут Формат программы: променад в наушниках по выставке. Формат посещения: индивидуальный, но в составе группы сеанса Место проверки билетов: Инфоцентр, Короленко,18 (1 этаж) Место проведения: Культурный центр, Короленко,18 (2 этаж)

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