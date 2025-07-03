Соло в саду
ул.Короленко, 17
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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Каждый четверг июля и августа в саду на Короленко, 17 звучит живая джаз-музыка. Под руководством пианиста и джазмена Вячеслава Золотовского ты сможешь уютно устроиться на пледе и провести вечер под лёгкие импровизации. Формат полностью свободный, абсолютно камерный и душевный. Вход свободный. Здесь можно посмотреть расписание концертов: https://tickets.zkvartaly.ru/events#event/2476159
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