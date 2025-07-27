Драма о последних месяцах жизни Ван Гога после его приезда в 1890 году в Овер-сюр-Уаз. Сделанный в неторопливой детализованной манере, фильм предлагает достаточно нетрадиционный взгляд на личность художника и обстоятельства его смерти. В роли Ван Гога Жак Дютрон. Что ты знаешь о Ван Гоге? Что это был известный художник, жил в бедности и продал лишь одну картину, дружил с Гогеном и отрезал себе ухо. Наверное, по-большей мере этим компактный набор поверхностных знаний об этом гении и завершается. Тем интереснее фильм Мориса Пиала, ведь он снимает совершенно другое кино, будто о другом человеке. Спокойный, неторопливый и обаятельный Ван Гог. Он почти не вспоминает психиатрическую лечебницу в Сан-Реми, постоянно жалуется на брата, иногда пишет картины и вполне конформистски ведётся на ухаживания 13-летней девушки. Ухаживания гармонично должны были перетечь в брак, показывая тем самым, что Пиала, возможно взглянул на личность Ван Гога с кардинально иной точки зрения. Принято считать, что отсутствие проданных картин у этого художника делало его прижизненным аутсайдером, непризанным и страдающим. Но было ведь и самое важное признание — признание женщин. Молодая девушка из богатой семьи была очарована совсем не творчеством, а именно личностью художника. А ведь были и другие. Даже жена Тео с ним заигрывала (вокруг сексуальной линии с ней режиссер создаёт особый шлейф). Пиала увидел в этом смысл, нарастив вокруг этого тезиса нехитрый сюжет. Начало сеанса в 13-00, вход свободный. После просмотра будет обсуждение фильма.