Московская группа керамик, покидая район отправляется в свой первый тур на 10 городов. По словам очевидцев, играют они файт-поп для юных и не совсем ребят. Тексты наполнены юношеской меланхолией, бытовыми зарисовками и лёгкой грустью, а гитары около пост-панк-мидвестом. На поддержке: - SPRINKLS - федортолстой - ЯЗВА - incoil. - Принцесса Цветущего Леса