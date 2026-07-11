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керамик
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Московская группа керамик, покидая район отправляется в свой первый тур на 10 городов. По словам очевидцев, играют они файт-поп для юных и не совсем ребят. Тексты наполнены юношеской меланхолией, бытовыми зарисовками и лёгкой грустью, а гитары около пост-панк-мидвестом. На поддержке: - SPRINKLS - федортолстой - ЯЗВА - incoil. - Принцесса Цветущего Леса
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