Казимир Малевич. Всё или ничто
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 12+
Про событие
На лекции вместе с культурологом Риммой Газе пройдёшь путь от ранних, фигуративных работ к культовому «Черному квадрату» и выяснишь, что на самом деле кроется за геометрией супрематизма: космические прозрения, поиски новой духовности и радикальное переосмысление искусства как такового. Событие пройдёт в рамках параллельной программы к выставке «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде», посвященной уникальным явлениям нижегородской культуры и искусства с конца XIX века и до первых лет после революции 1917 года.
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