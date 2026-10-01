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  1. Нижний Новгород
  2. События

Казимир Малевич. Всё или ничто

Арсенал
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 12+

Про событие

На лекции вместе с культурологом Риммой Газе пройдёшь путь от ранних, фигуративных работ к культовому «Черному квадрату» и выяснишь, что на самом деле кроется за геометрией супрематизма: космические прозрения, поиски новой духовности и радикальное переосмысление искусства как такового. Событие пройдёт в рамках параллельной программы к выставке «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде», посвященной уникальным явлениям нижегородской культуры и искусства с конца XIX века и до первых лет после революции 1917 года.

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