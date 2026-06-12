Понять любовь пытались писатели, художники и философы, но что, если заглянуть в мозг влюблённых? В этой лекции постараются выяснить: — влюблённость — это «баг» эволюции или необходимая вещь для выживания? — что происходит в этот момент с мозгом и при чём тут полёвки? — можно ли по снимкам МРТ понять, любит человек или нет? — как долго «живёт» любовь и отличается ли влюблённость мужчин и женщин? Приходи, будет интересно! О лекторе: Владимир Алипов — учёный-нейробиолог, врач, популяризатор науки. Основное направление научной деятельности — память и её механизмы.