Разговорный клуб на английском
улица Красная Слобода, 9А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Про событие
Разговорный клуб на английском с Алёной Орловой. Будешь обсуждать поп-культурные новости и события прошедшего месяца. А ещё разбирать идиомы и новые словечки, которые появляются в соцсетях. Если ты так же, как и Алёна, «живущий в интернете» (chronically online) и тебе хочется поделиться своими нишевыми интересами — велком :) Алёна Орлова, сотрудница «Терминала», выпускница НГЛУ им. Добролюбова по направлению «Американистика». Любит мюзиклы и рилсы — так и родилась идея клуба для обсуждения самых абсурдных инфоповодов.
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