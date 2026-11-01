Разговорный клуб на английском с Алёной Орловой. Будешь обсуждать поп-культурные новости и события прошедшего месяца. А ещё разбирать идиомы и новые словечки, которые появляются в соцсетях. Если ты так же, как и Алёна, «живущий в интернете» (chronically online) и тебе хочется поделиться своими нишевыми интересами — велком :) Алёна Орлова, сотрудница «Терминала», выпускница НГЛУ им. Добролюбова по направлению «Американистика». Любит мюзиклы и рилсы — так и родилась идея клуба для обсуждения самых абсурдных инфоповодов.