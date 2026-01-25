Уютный джаз, который сделает эту зиму немного теплее. Квинтет начинающих профессионалов своего дела, мечтающих стать новыми легендами джаза. Саксофон — Илья Тихонов Бас-гитара — Дмитрий Сивакин Фортепиано — Арсений Курмель Барабаны — Кристина Кустова Вокал — Софья Токарева Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.