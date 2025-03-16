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Jazz Guitar Interpretations

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Окунись в мир джазовых шедевров, от нежных баллад до зажигательных ритмов. В программе прозвучат композиции легенд джаза – Джона Колтрейна, Джо Хендерсона, Дюка Эллингтона, Телониуса Монка, а также проверенные временем джазовые стандарты. Трио продемонстрирует всё многообразие жанра, от мелодичной красоты пост-бопа до взрывной энергии импровизации. Музыканты покажут, как джаз способен выразить то, что словами невозможно передать – всю палитру человеческих эмоций, от самых тонких до самых бурных. Встречай виртуозов своего дела: Всеволод Молев – гитара, Сергей Туляков – бас, Сергей Зименок – ударные.

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