Окунись в мир джазовых шедевров, от нежных баллад до зажигательных ритмов. В программе прозвучат композиции легенд джаза – Джона Колтрейна, Джо Хендерсона, Дюка Эллингтона, Телониуса Монка, а также проверенные временем джазовые стандарты. Трио продемонстрирует всё многообразие жанра, от мелодичной красоты пост-бопа до взрывной энергии импровизации. Музыканты покажут, как джаз способен выразить то, что словами невозможно передать – всю палитру человеческих эмоций, от самых тонких до самых бурных. Встречай виртуозов своего дела: Всеволод Молев – гитара, Сергей Туляков – бас, Сергей Зименок – ударные.