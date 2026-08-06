Джаз в саду
улица Короленко, 18
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Концерты
Про событие
В Заповедные кварталы возвращается музыка — а джазовые четверги. Концерт в саду во дворе дома на Короленко, 17 — среди старых деревьев, деревянных фасадов и длинных июньских вечеров. Это концерты без большой сцены и спешки — когда можно устроиться поудобнее, встретиться с друзьями, услышать живой звук и провести вечер в особенной атмосфере Трёхсвятского квартала. Место :Сад мечтаталей
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