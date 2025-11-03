Джаз Хантинг #2
улица Красная Слобода, 9
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от 600₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Джазовое сафари на стыке жанров: от фортепианного импрессионизма с оттенками прогрессив- и пост-рока до нуарно-фантастического дарк-джаза. Сергей Храмцевич — дерзкий саксофонист, композитор, смешивающий джаз с электроникой и превращающий каждый live-перформанc в неповторимое аудиальное путешествие на самый край звука. ORDINATE — инди-инструменталисты, ловко миксующие вдумчивость рок-музыки с патетичностью и кинематографичностью джаза. Двери: 19:00 Вход: 600 с репостом https://vk.com/wall-233409627_4 /800 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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