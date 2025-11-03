ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Джаз Хантинг #2

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Джазовое сафари на стыке жанров: от фортепианного импрессионизма с оттенками прогрессив- и пост-рока до нуарно-фантастического дарк-джаза. Сергей Храмцевич — дерзкий саксофонист, композитор, смешивающий джаз с электроникой и превращающий каждый live-перформанc в неповторимое аудиальное путешествие на самый край звука. ORDINATE — инди-инструменталисты, ловко миксующие вдумчивость рок-музыки с патетичностью и кинематографичностью джаза. Двери: 19:00 Вход: 600 с репостом https://vk.com/wall-233409627_4 /800 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста