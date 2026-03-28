Здесь соберутся дружественные музыкальные коллективы, чтобы выпустить ещё немного стрел в спину уходящей зимы на исходе её пятого месяца и развеять остатки тьмы, уходящей в пещеру уныния. Этот вечер будет примечателен ещё и тем, что для Июльских Дней — это финальный концерт в классическом составе. Концерт-прощание и провожание барабанщика Пети во взрослую жизнь. В этот вечер для тебя сыграют: ИЮЛЬСКИЕ ДНИ (НН) - последнее шоу в оригинальном составе культодиночества (МСК) СЕРЦЕЛЕВ (СПб) - акустика КАПКАН (НН)