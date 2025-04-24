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Intervals Festival: Sila Sveta х MTC Live «Точка сингулярности»
Варварская улица, 32
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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Фестивали
Про событие
Что было до момента, когда появилось время? Как может существовать взрыв без пространства вокруг? Как может быть ничто? Инсталляция «Точка сингулярности» — это не ответ на вопросы, а пространство, где наука и искусство встречаются на границе непонимания. Это художественная интерпретация идеи о происхождении Вселенной. Инсталляция представляет собой первую в России 360° LED-сферу диаметром 10 метров, полностью замкнутую изнутри. Зритель оказывается в геометрическом и смысловом центре, чтобы попробовать визуально пережить рождение Вселенной.
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