Что было до момента, когда появилось время? Как может существовать взрыв без пространства вокруг? Как может быть ничто? Инсталляция «Точка сингулярности» — это не ответ на вопросы, а пространство, где наука и искусство встречаются на границе непонимания. Это художественная интерпретация идеи о происхождении Вселенной. Инсталляция представляет собой первую в России 360° LED-сферу диаметром 10 метров, полностью замкнутую изнутри. Зритель оказывается в геометрическом и смысловом центре, чтобы попробовать визуально пережить рождение Вселенной.