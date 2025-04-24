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Intervals Festival: Масаидов x Захарова x Lym Art — Стая/Инкубатор

Пакгаузы
Выставочный Пакгауз, улица Стрелка, 21И

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Про событие

Эксперимент «Стая» — попытка художественного осмысления концепции трансгуманизма, в которой границы личности размываются и входят в симбиоз с технологиями, формируя новые социальные организмы. Суть эксперимента — деконструкция человеческого сознания и перенос его фрагментов в 14 робособак. Так человек превращается в функцию — сенсорный интерфейс к внешнему миру для целой стаи робособак. Они единое целое — они стая. Эксперимент «Инкубатор» — исследование хрупкости идеального порядка через циклы формирования и разрушения кристалла как хранителя уникальной структуры. В инсталляции движение 64 «кристаллов», подвешенных на кинетических лебёдках, визуализирует этапы кристаллизации: перенасыщение, инициирование, рост, стабилизацию и распад. Зрители смогут стать участниками эксперимента и выстроить свои «кристаллы».

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