Многие работы Aka Chang удостоились премий и были показаны на медиафестивалях. А теперь ты сможешь увидеть одну из них на Intervals 2025: иммерсивная инсталляция Being Somewhere, Sometime будет представлена в пространстве ЦЕХ *. В этой работе зацикленная траектория исчезающего и вновь появляющегося света символизирует ускользающие секунды. Aka Chang хочет показать зрителям, как мимолетна природа времени, и приглашает ощутить объем пространства через траекторию движения лазерных лучей. Aka Chang — тайваньский медиахудожник, создающий захватывающие работы с помощью трехмерных световых структур. Свою карьеру он начинал как виджей и со временем пришел к выводу, что любой, даже самый сложный образ, можно редуцировать и свести к одному источнику света. Так художник начал экспериментировать со светом, исследовать его взаимодействие со средой и влияние на восприятие человека.