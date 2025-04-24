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Intervals Festival: Aka Chang - Being Somewhere, Sometime

ЦЕХ*
Варварская улица, 32

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Бесплатно
Возраст 0+
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Про событие

Многие работы Aka Chang удостоились премий и были показаны на медиафестивалях. А теперь ты сможешь увидеть одну из них на Intervals 2025: иммерсивная инсталляция Being Somewhere, Sometime будет представлена в пространстве ЦЕХ *. В этой работе зацикленная траектория исчезающего и вновь появляющегося света символизирует ускользающие секунды. Aka Chang хочет показать зрителям, как мимолетна природа времени, и приглашает ощутить объем пространства через траекторию движения лазерных лучей. Aka Chang — тайваньский медиахудожник, создающий захватывающие работы с помощью трехмерных световых структур. Свою карьеру он начинал как виджей и со временем пришел к выводу, что любой, даже самый сложный образ, можно редуцировать и свести к одному источнику света. Так художник начал экспериментировать со светом, исследовать его взаимодействие со средой и влияние на восприятие человека.

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