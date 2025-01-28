Встречай новую программу «Насквозь» — это не просто концерт, это настоящее погружение в мир звуков и чувств. Музыканты обещают не просто исполнить свои хиты, такие как «Чистая вода», «Бесконечность», «Бессимптомная любовь», а создать атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то своё, что-то, что тронет его душу. «Насквозь» — это не просто набор новых песен, это целая история, рассказываемая через музыку.