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Инкогнито

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Встречай новую программу «Насквозь» — это не просто концерт, это настоящее погружение в мир звуков и чувств. Музыканты обещают не просто исполнить свои хиты, такие как «Чистая вода», «Бесконечность», «Бессимптомная любовь», а создать атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то своё, что-то, что тронет его душу. «Насквозь» — это не просто набор новых песен, это целая история, рассказываемая через музыку.

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