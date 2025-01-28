Инкогнито
Почаинская улица, 17С
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от 1500₽ до 1900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Встречай новую программу «Насквозь» — это не просто концерт, это настоящее погружение в мир звуков и чувств. Музыканты обещают не просто исполнить свои хиты, такие как «Чистая вода», «Бесконечность», «Бессимптомная любовь», а создать атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то своё, что-то, что тронет его душу. «Насквозь» — это не просто набор новых песен, это целая история, рассказываемая через музыку.
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