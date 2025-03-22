Инди-фестиваль +1
Почаинская улица, 17С
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от 300₽ до 400₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Локальный фестиваль, призванный познакомить тебя с «родным звуком», где сыграют шесть разноплановых нижегородских инди-групп: Electric Lines, Dewont, Rope Gazers, Имяrек, Бриккель, Pure Response. Каждый гость фестиваля может взять с собой +1 человека. Один билет превращается в еще +1 проходку. Вход 300 рублей на двоих с репостом (https://vk.com/wall-224181573_54) / 400 рублей без лишних усилий.
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