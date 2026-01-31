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  1. Нижний Новгород
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Инди-фестик

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

31 января, в последний день этого месяца, приходи на уютный инди фестик. В лайн-апе: Причалы и Пристани (post rock) Федортолстой (shoegaze) Принцесса Цветущего Леса (indie) Морские гады (indie rock) Вход: 400 с репостом https://vk.com/wall-235484100_3, 600 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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