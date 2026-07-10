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Ikarushka

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Завораживающие живые звуки традиционных музыкальных инструментов под глубокие басовые вибрации и русское народное пение в сопровождении самых современных электронных битов — так можно охарактеризовать репертуар Петра Икарушки Нестерова. Местную поддержку организуют звезды локальной сцены: — KENGOO — ANTRACID

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