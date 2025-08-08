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Huzzy B

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

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Завершение:

от 399₽ до 2999₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Первый сольный тур по России в преддверии выхода дебютного альбома «#SKiNHEAD» — ожидаемого релиза, который уже наделал шума в сети задолго до официального релиза. Альбом #SKiNHEAD обещает перегруженный, мрачный звук на стыке джерка, джампстайла и уличного трэпа. В треках HUZZY — всё: от яда в адрес индустрии и артистов до откровений о разбитых чувствах и эмо-девушках, с которыми невозможно и больно. HUZZY B ностальгирует по эстетике начала 2010-х — это чувствуется во всём: от названий треков до визуала и вайба. Его сниппеты и клипы отсылают к эпохе лейблов вроде Black Star, но с грязным андерграунд-звучанием из США. #SKiNHEAD TOUR — это не просто концерты. Это крик поколения, выросшего на рваном вайбе интернета, сжёгшего свои чувства под битами 808, но всё ещё верящего в искренность через звук.

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