Хурэй, Самочувствие, Dewont, Huh? Radio?
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
На одной сцене соберутся: Хурэй (Grunge / Alternative), Самочувствие (Grunge / Pop-punk), Dewont (Alternative), Huh? Radio? (Drone / Ambient). Вход: 300 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_3982) / 500 без Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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