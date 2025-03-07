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  1. Нижний Новгород
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Хурэй, Самочувствие, Dewont, Huh? Radio?

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

На одной сцене соберутся: Хурэй (Grunge / Alternative), Самочувствие (Grunge / Pop-punk), Dewont (Alternative), Huh? Radio? (Drone / Ambient). Вход: 300 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_3982) / 500 без Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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