Яркая интерпретация актуальной волны европейского панка и брекзит-кора. Напористый инструментал, саркастичные тексты и естественная эпатажность артистов образуют незабываемый энергетический взрыв. Группа громко выстрелила дебютным макси-синглом «Перекур» (2023), привлекла внимание знаковых для индустрии СМИ и попала в список лучших релизов года.