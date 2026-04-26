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Про событие
Яркая интерпретация актуальной волны европейского панка и брекзит-кора. Напористый инструментал, саркастичные тексты и естественная эпатажность артистов образуют незабываемый энергетический взрыв. Группа громко выстрелила дебютным макси-синглом «Перекур» (2023), привлекла внимание знаковых для индустрии СМИ и попала в список лучших релизов года.
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