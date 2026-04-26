ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Хохма

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Яркая интерпретация актуальной волны европейского панка и брекзит-кора. Напористый инструментал, саркастичные тексты и естественная эпатажность артистов образуют незабываемый энергетический взрыв. Группа громко выстрелила дебютным макси-синглом «Перекур» (2023), привлекла внимание знаковых для индустрии СМИ и попала в список лучших релизов года.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста