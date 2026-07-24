Концерт для всех, кого достало слово «панк», но кому не чужд «полный улёт». Лови вечер житейской мудрости под перегруженные гитары. Будет весело, но и подумать будет о чём. В общем, найдёim, чем себя занять, или нет… да и кого это [волнует]? Двери в 19:30. Начало в 20:30