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  1. Нижний Новгород
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Ходьба / Поспишь потом

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт для всех, кого достало слово «панк», но кому не чужд «полный улёт». Лови вечер житейской мудрости под перегруженные гитары. Будет весело, но и подумать будет о чём. В общем, найдёim, чем себя занять, или нет… да и кого это [волнует]? Двери в 19:30. Начало в 20:30

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