Ходьба / Поспишь потом
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Концерт для всех, кого достало слово «панк», но кому не чужд «полный улёт». Лови вечер житейской мудрости под перегруженные гитары. Будет весело, но и подумать будет о чём. В общем, найдёim, чем себя занять, или нет… да и кого это [волнует]? Двери в 19:30. Начало в 20:30
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