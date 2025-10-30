ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Halloween c Планетарием 1

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Завораживающий вечер, где классика встречается с мистикой. В канун Хеллоуина фортепиано оживёт в пугающе красивых мелодиях — от туманных вальсов и мрачных прелюдий до кинематографических композиций в духе Тима Бёртона и хоррор-саундтреков. Александр Кондауров — резидент Планетария-1. — Концертмейстер народной кафедры ННГК им Глинки. — В качестве композитора принял участие в создании музыкально-поэтического спектакля «Творение» (режиссер А. Пинскер-Козинец, Нижний Новгород, 2023). — Как аранжировщик был задействован в создании перформанс-сюиты «Интерстелар». — В качестве пианиста выступает в спектаклях «Центра Театрального Мастерства»(Моноспектакль «Бешеная Балерина», вокально-драматический спектакль «Вертинский»; реж. Константин Кибардин). — Лауреат Всероссийских и международных конкурсов (Музыкальный Владивосток, конкурс им Соболевского).

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста