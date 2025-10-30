Завораживающий вечер, где классика встречается с мистикой. В канун Хеллоуина фортепиано оживёт в пугающе красивых мелодиях — от туманных вальсов и мрачных прелюдий до кинематографических композиций в духе Тима Бёртона и хоррор-саундтреков. Александр Кондауров — резидент Планетария-1. — Концертмейстер народной кафедры ННГК им Глинки. — В качестве композитора принял участие в создании музыкально-поэтического спектакля «Творение» (режиссер А. Пинскер-Козинец, Нижний Новгород, 2023). — Как аранжировщик был задействован в создании перформанс-сюиты «Интерстелар». — В качестве пианиста выступает в спектаклях «Центра Театрального Мастерства»(Моноспектакль «Бешеная Балерина», вокально-драматический спектакль «Вертинский»; реж. Константин Кибардин). — Лауреат Всероссийских и международных конкурсов (Музыкальный Владивосток, конкурс им Соболевского).