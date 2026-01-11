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Грязная работа
улица Красная Слобода, 9
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от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Концерт инди-группы «Грязная Работа» при участии «Касин» и imdanyayourfrnd «Грязная Работа» — Группа лиц с музыкальными наклонностями. Вход: 400 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_5033), 600 без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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