Музыка «Грязи» — это особая вселенная. Тёмная и завораживающая, она соединяет мощь прямых слов и глубокую эмоциональность, отражая внутренние противоречия и поиски целого поколения. В ней есть честность, от которой невозможно отвести взгляд, и сила, которая погружает слушателя в особое состояние.