ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Грязь

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыка «Грязи» — это особая вселенная. Тёмная и завораживающая, она соединяет мощь прямых слов и глубокую эмоциональность, отражая внутренние противоречия и поиски целого поколения. В ней есть честность, от которой невозможно отвести взгляд, и сила, которая погружает слушателя в особое состояние.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста