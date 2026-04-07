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Музыка «Грязи» — это особая вселенная. Тёмная и завораживающая, она соединяет мощь прямых слов и глубокую эмоциональность, отражая внутренние противоречия и поиски целого поколения. В ней есть честность, от которой невозможно отвести взгляд, и сила, которая погружает слушателя в особое состояние.
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