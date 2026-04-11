Гробовая доска
Почаинская улица, 17С
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от 1500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Гробовая доска — машина тяжёлого рока, созданная в 2010 году Сергеем Сорокиным, вот уже 15 лет обличает человеческие пороки сквозь призму едкой сатиры под суровый метал-аккомпанемент. Хлёсткие и злободневные тексты пронизывают своей остротой сердца слушателей насквозь, надолго западая в душу, а убойный и прямолинейный поток метал-риффов заставляет трясти конечностями прямо в такт каждой композиции.
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