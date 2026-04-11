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Гробовая доска

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Гробовая доска — машина тяжёлого рока, созданная в 2010 году Сергеем Сорокиным, вот уже 15 лет обличает человеческие пороки сквозь призму едкой сатиры под суровый метал-аккомпанемент. Хлёсткие и злободневные тексты пронизывают своей остротой сердца слушателей насквозь, надолго западая в душу, а убойный и прямолинейный поток метал-риффов заставляет трясти конечностями прямо в такт каждой композиции.

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