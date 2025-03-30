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Говорит Москва

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

«У дороги, над ручьём, дерево в печали – птицы, что гнездились в нём, все давно умчали…» поёт Наталья Кузнецова на идиш в своём новом спектакле по пьесе Юлии Поспеловой «Говорит Москва». В основе пьесы книга Светланы Алиллуевой «Двадцать писем к другу». Уникальный голос актрисы и её умение точно схватывать характеры самых разных людей позволяют создать многоголосый хор, хор – воспоминание, хор – исследование памяти. Этот хор и есть «Говорит Москва». Спектакль пытается найти верный тон, каким можно и нужно говорить об СССР.

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