«У дороги, над ручьём, дерево в печали – птицы, что гнездились в нём, все давно умчали…» поёт Наталья Кузнецова на идиш в своём новом спектакле по пьесе Юлии Поспеловой «Говорит Москва». В основе пьесы книга Светланы Алиллуевой «Двадцать писем к другу». Уникальный голос актрисы и её умение точно схватывать характеры самых разных людей позволяют создать многоголосый хор, хор – воспоминание, хор – исследование памяти. Этот хор и есть «Говорит Москва». Спектакль пытается найти верный тон, каким можно и нужно говорить об СССР.