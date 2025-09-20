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Голливуд 30-х

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Погружение в мир грёз и романтики, дух пышных вечеринок, блеск бриллиантов, игру шампанского и эстетику роскошных нарядов. Советская киноиндустрия создаёт свою сказку: новый человек, полновластный хозяин своей жизни. Эпоха небывалого энтузиазма, строек и открытий. Две страны, два мира – и музыка джаза, объединившая молодых творцов по обе стороны океана. В исполнении солистов Нижегородской Государственной Академической Филармонии Татьяны Гейн и Алексея Тимушева прозвучат песни Д.Гершвина, Г. Манчини, Д.Стайна, Г. Арлена, Э.Гарнера, А.Цфасмана, Ю.Милютина, И.Дунаевского, М.Минкова.

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