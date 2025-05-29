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Gilead

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

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Завершение:

от 1600₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Дискотека для тех кому за 700 начинает великое шествие по волостям и весям. Самая танцевальная и эклектичная медивал-группа России этой весной отправляется в путешествие с презентацией двух новых альбомов — Your Majesty и Flex Anima. Обновлённая программа, вкупе с проверенными временем хитами, придётся по нраву как старым фанатам, так и любителям музыкальных экспериментов. Концерты Gilead — это чумные рейвы, пропитанные духом Высокого Средневековья и плотной стеной мощного звука. Беспощадный диско-карнавал из Тюмени готов зарядить тебя своей энергией — присоединяйся!

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