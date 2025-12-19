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ГЭС-2. Скульптура. Глина № 4

Арсенал
Левое крыло, 1-й этаж, библиотека, Кремль, 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Что такое современное искусство — нечто застывшее и вечное или сиюминутное и эфемерное? Как иронично создавать серьезные работы? И почему в творчестве Урса Фишера главный художник — это время, а материал — сама реальность? Поразмышляешь об этом на лекции «ГЭС-2. Скульптура. Глина № 4», посвященной одному из самых провокационных и непредсказуемых скульпторов нашего времени и его знаковому произведению. Лектор: Римма Газе — культуролог, ведущий специалист культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал).

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