Фузз и Дружба
Почаинская улица, 21Б
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от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
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Про событие
Лейбл и букинг Фузз и Дружба объявляет эмо-сбор в Нижнем. Самые горячие и перспективные коллективы обрушат на сцену и зрителей килотонны стиля и теплоты этим чудесным майским вечером. Атмосфера единения и дружбы будет особенной под стать событию. Такой состав участников запомнится надолго — пропускать нельзя. Тебя ждут: Bird Bone — яростные и искренние песни для тех, кто повзрослел, но до сих пор не знает, что делать со своей жизнью. Пекинский Велосипед — доброе эмо из Екб. Ваянг. Хурэй — Софт-гранж бэнд. не вижу.
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