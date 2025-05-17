ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Фузз и Дружба

Alcatraz
Почаинская улица, 21Б

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Лейбл и букинг Фузз и Дружба объявляет эмо-сбор в Нижнем. Самые горячие и перспективные коллективы обрушат на сцену и зрителей килотонны стиля и теплоты этим чудесным майским вечером. Атмосфера единения и дружбы будет особенной под стать событию. Такой состав участников запомнится надолго — пропускать нельзя. Тебя ждут: Bird Bone — яростные и искренние песни для тех, кто повзрослел, но до сих пор не знает, что делать со своей жизнью. Пекинский Велосипед — доброе эмо из Екб. Ваянг. Хурэй — Софт-гранж бэнд. не вижу.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста