Лейбл и букинг Фузз и Дружба объявляет эмо-сбор в Нижнем. Самые горячие и перспективные коллективы обрушат на сцену и зрителей килотонны стиля и теплоты этим чудесным майским вечером. Атмосфера единения и дружбы будет особенной под стать событию. Такой состав участников запомнится надолго — пропускать нельзя. Тебя ждут: Bird Bone — яростные и искренние песни для тех, кто повзрослел, но до сих пор не знает, что делать со своей жизнью. Пекинский Велосипед — доброе эмо из Екб. Ваянг. Хурэй — Софт-гранж бэнд. не вижу.