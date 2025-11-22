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French Immersive

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

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Завершение:

от 750₽ до 1300₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Программа французских аудиовизуальных произведений «French Immersive» в формате купольных проекций, демонстрирующая разнообразие и богатство французской иммерсивной сцены. Работы французских художников, подобранные ассоциацией «36 Degres» и Жереми Ури, увлекут богатым разнообразием стилей и художественных концепций, а также настоящей синергией музыки и визуальных эффектов. Жереми Ури — французский художник, работающий с такими цифровыми форматами, как архитектурный мэппинг, световые инсталляции, видео для купольных пространств и др. Его работы были отмечены и представлены на престижных фестивалях и цифровых выставках по всему миру. Жереми Ури является активным популяризатором купольных форматов и является куратором фестивалей Sous dome (Под куполом) в Париже и проекта DOMO ARTE в Латинской Америке. «36 Degres» — французская ассоциация, которая призвана знакомить публику с цифровым искусством и идеями, которые оно воплощает посредством нестандартных и экспериментальных мероприятий. Ассоциация занимается также продвижением художников, работающих с цифровым искусством и новыми медиа. «Цифровая осень» — ежегодный региональный фестиваль иммерсивных работ французских художников, организованный Французским институтом в России совместно со студией Less Media Group.

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