Программа французских аудиовизуальных произведений «French Immersive» в формате купольных проекций, демонстрирующая разнообразие и богатство французской иммерсивной сцены. Работы французских художников, подобранные ассоциацией «36 Degres» и Жереми Ури, увлекут богатым разнообразием стилей и художественных концепций, а также настоящей синергией музыки и визуальных эффектов. Жереми Ури — французский художник, работающий с такими цифровыми форматами, как архитектурный мэппинг, световые инсталляции, видео для купольных пространств и др. Его работы были отмечены и представлены на престижных фестивалях и цифровых выставках по всему миру. Жереми Ури является активным популяризатором купольных форматов и является куратором фестивалей Sous dome (Под куполом) в Париже и проекта DOMO ARTE в Латинской Америке. «36 Degres» — французская ассоциация, которая призвана знакомить публику с цифровым искусством и идеями, которые оно воплощает посредством нестандартных и экспериментальных мероприятий. Ассоциация занимается также продвижением художников, работающих с цифровым искусством и новыми медиа. «Цифровая осень» — ежегодный региональный фестиваль иммерсивных работ французских художников, организованный Французским институтом в России совместно со студией Less Media Group.