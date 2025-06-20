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  1. Нижний Новгород
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F.P.G День Летнего СолнЦестОяниЯ

Alcatraz
Почайна, Летняя сцена

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

F.P.G выступит с особенными концертами, посвящёнными Виктору Робертовичу Цою. Не пропусти эксклюзивную программу «День Летнего СолнЦестОяниЯ»! Тебя ждёт специальная программа, дружеская атмосфера и мощный заряд панк-драйва.

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