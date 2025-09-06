Проект стал точкой пересечения двух историй и двух систем координат: 20 лет галерее Anna Nova, 20 лет компании dreamlaser. Эта встреча — не подведение итогов, а совместное движение в сторону новых форм и смыслов. Формат действительно был изменён. Собранные вместе, работы большого числа художников галереи формируют не единое высказывание, а полилог. В нём сталкиваются разные подходы, медиа и оптики восприятия, и именно в этом пересечении возникает что-то новое: среда, где не фиксируется итог, но запускается процесс. Выставка представлена в пространстве ЦЕХ *— бывшей типографии, архитектурная и акустическая специфика которой напрямую влияет на экспозиционную логику. Пространство диктует не только масштаб, но и ритм восприятия: художественные жесты вступают в диалог с индустриальным прошлым, формируя сложные маршруты движения, звучания и присутствия. Художники: Мария Агуреева, Анна Андржиевская, Юлдус Бахтиозина, Марья Дмитриева и Влад Кульков, Илья Федотов-Фёдоров, Фёдор Хиросигэ, Боб Кошелохов, Егор Крафт, Денис Патракеев, Хаим Сокол, Ростан Тавасиев. Режим работы: Вс-чт: 12:00–21:00 Пт-сб: 12:00–22:00 Пн – выходной