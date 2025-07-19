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Falling stars. Durban Deep

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Durban Deep — проект музыканта из Нижнего Новгорода Анастасии Хазовой, в основу которого положена мелодичная инструментальная рок музыка с примесью блюзовых аранжировок и энергетикой задорного фанка, приправленные глубокими, лиричными текстами. Durban Deep — резиденты нескольких музыкальных лейблов США (Arabesque Records) и Новой-Зеландии (Big Bro Records), а их музыка звучит на крупнейших независимых радиостанциях страны (Маяк, Россия, Рандеву). Нежнейший вокал и цепляющие блюзовые мотивы команды никого не оставят равнодушным, ведь этосмесь классических и современных направлений рока, которые группа транслирует в фирменной манере массовому слушателю, прививая молодому поколению любителей хорошей музыки к лучшим традициям рок-н-ролла.

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