Фолк-Роковый Спас на площадке Alcatraz. Участники будут собирать урожай песен, и в финале вместе заварят чумовейший джем! Обязательно бери с собой кабачки. Ой, в смысле, этнические музыкальные инструменты, не требующие подключения, чтобы создавать музыку вместе с музыкантами. Любые свистелки, стучалки, звенелки. Частушки да танцы тоже обязательно возьми — куда без них. Для тебя играют: Бурелом — паутина из этнических мелодий, инструментов и звуков, с оттенками джаза, нео-классики и электро-фолка. Здесь колыбельная переплетается с джанглом, а традиционная нижегородская песня вдруг становится джазом или фанком. Cicadi Tales — это сказки и истории, рассказанные авторской музыкой в стиле dark magic folk, иллюстрированные танцем и историческим фехтованием. Чарующее двухголосие, яркие краски, манящие движения и острые клинки. Мария Баркина — авторский проект из из Саранска, арт-фолк переплетение музыкальных жанров, мифологий и эпох. что-то Хорошее — милый инди с флёром далёких морей и сказочных стран. DarkDaria — мистическая и загадочная певица из Нижнего Новгорода. Промокод на скидку 10%: BurelomFolk