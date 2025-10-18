В экспозиции представлены работы 20 художников из коллекции Наталии Грабарь, объединяющей ключевых представителей московского концептуализма — Юрия Злотникова, Олега Целкова, Франциско Инфанте, Виктора Пивоварова, Игоря Макаревича, Павла Пепперштейна, их последователей и художников новой «сказочно-наивной волны». Поможет разобраться в этом многообразии Диана Паллади, менеджер проекта. Она расскажет о связях между поколениями художников, контекстах московского концептуализма и особенностях проекта. Выставка представлена pop-up галереей Grabar Gallery — в рамках Биеннале частных коллекций.