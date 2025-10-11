Экскурсия по выставке «Пурпурные рукава»
улица Красная Слобода, 9А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
В экспозиции представлены работы 20 художников из коллекции Наталии Грабарь, объединяющей ключевых представителей московского концептуализма — Юрия Злотникова, Олега Целкова, Франциско Инфанте, Виктора Пивоварова, Игоря Макаревича, Павла Пепперштейна, их последователей и художников новой «сказочно-наивной волны». Поможет разобраться в этом многообразии Диана Паллади, менеджер проекта. Она расскажет о связях между поколениями художников, контекстах московского концептуализма и особенностях проекта. Выставка представлена pop-up галереей Grabar Gallery — в рамках Биеннале частных коллекций.
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