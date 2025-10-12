Здесь художники проводят большую часть своего времени. Приходи заглянуть в мастерские резидентов и увидеть, как устроена их работа изнутри. Ты познакомишься с практиками Веры Ширдиной, Вацы, Яны Серобабиной и других, увидишь, над какими проектами они сейчас работают. Экскурсию проведёт Алёна Орлова.