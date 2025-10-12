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  1. Нижний Новгород
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Экскурсия по мастерским Терминала А

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Здесь художники проводят большую часть своего времени. Приходи заглянуть в мастерские резидентов и увидеть, как устроена их работа изнутри. Ты познакомишься с практиками Веры Ширдиной, Вацы, Яны Серобабиной и других, увидишь, над какими проектами они сейчас работают. Экскурсию проведёт Алёна Орлова.

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